Ex Milan – Bojan, esordio con il Vissel Kobe: quindici minuti per lui

Bojan Krcic, ex giocatore del Milan, a debuttato domenica col Vissel Kobe. L'attaccante è entrato nel finale al posto di Iniesta

E' iniziata l'avventura di Bojan Krkić con il Vissel Kobe. La squadra di Iniesta ha pareggiato domenica 1-1 in casa del Sanfrecce Hiroshima. L'ex attaccante del Milan è entrato al 75 minuto proprio al posto di Iniesta, già suo compagno di squadra ai tempi del Barcellona. Ovviamente in quindici minuti era difficile fare la differenza: quindici palloni toccati, un dribbling (fallito) e zero tiri in porta. Bojan in ogni caso avrà la possibilità di mettersi in mostra nelle prossime partite.