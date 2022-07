Europei femminili, Italia-Belgio 0-1: decisiva De Caigny, Azzurre eliminate

Partenza forte delle Azzurre, subito pericolose con Cristiana Girelli . Al 41esimo la più grande occasione del primo tempo capita sui piedi di Barbara Bonansea : sul suo destro è bravissima la Evrard a deviare in corner.

Ad inizio ripresa il gol del Belgio: sinistro di De Caigny che batte Giuliani. Quattro minuti dopo l'Italia è sfortunata: il destro di Girelli si stampa sulla traversa a portiere del Belgio battuto. Al 77' ci prova Valentina Giacinti, ma Evrard è ancora superlativa. L'Italia si sbilancia nel finale per tentare il tutto per tutto e le fiamminghe sfiorano il raddoppio in pieno recupero: il gran destro di Willaert colpisce il palo.