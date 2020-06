Eintracht Francoforte, André Silva inarrestabile: in gol anche oggi

ULTIME NEWS – André Silva continua a stupire in Germania. L’attaccante portoghese, di proprietà del Milan, ha timbrato il cartellino anche oggi nel match tra Eintracht Francoforte e Paderborn, terminato 3-2. Il giocatore ha segnato il gol del momentaneo 2-0, spingendo in porta un bell’assist di Da Costa. Numeri da capogiro per André Silva, autore di 7 gol nelle ultime 8 partite di Bundesliga.

