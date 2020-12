Dall’Inghilterra – Ex Milan, Allegri vicino all’Arsenal | Calcio News

Ultime Notizie Calcio News: Allegri verso l’Arsenal

CALCIO NEWS – Dall’Inghilterra arriva una notizia importante. Secondo quanto scrive il Daily Mirror, l’Arsenal starebbe pensando di esonerare Mikel Arteta, considerando i problemi della squadra londinese in questa stagione. Al suo potrebbe essere ingaggiato Massimiliano Allegri, ex allenatore di Cagliari, Milan e Juventus. Se la notizia fosse confermata, Allegri avrebbe la possibilità di misurarsi con la Premier League, campionato che ha sempre affascinato il livornese. Calciomercato Milan: suggestione Weah per l’attacco. VAI ALLA NOTIZIA>>>