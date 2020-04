Coronavirus – Rabbia Eto’o e Drogba: “Gli africani non sono cavie”

NEWS DALL’ESTERO – Samuel Eto’o e Didier Drogba, due ex stelle del calcio africano e mondiale, hanno commentato in maniera dura, tramite i loro profili social, la proposta fatta da due medici francesi in tv, sull’emittente LCI, di sperimentare in Africa il vaccino contro il Coronavirus.

Eto’o, commentando un post di Demba Ba, ha scritto: “Non siamo cavie figli di put***a, siete solo delle m***e, l’Africa non è il vostro parco giochi”.

Drogba ha seguito a ruota e lui stesso ha pubblicato delle parole pesanti: “È assolutamente inconcepibile che dobbiamo continuare a sopportare tutto questo. L’Africa non è un laboratorio di test, non prendete gli africani come cavie. È disgustoso! I leader africani hanno la responsabilità di proteggere i loro popoli da cospirazioni così orrende”.

