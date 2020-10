ULTIME NOTIZIE CALCIO – Brutta, bruttissima notizia in casa Totti. E’ scomparso Enzo Totti, il padre dell’ex capitano e attaccante della Roma. Enzo Totti, così come scritto da gazzetta.it, era ricoverato da diversi giorni allo Spallanzani di Roma per il coronavirus. Ecco il post pubblicato dalla società giallorossa sul proprio account ufficiale Twitter.

CORONAVIRUS, LE PAROLE DI GIUSEPPE CONTE >>>