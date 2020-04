Coronavirus – Indagine su Liverpool-Atletico: ecco il motivo

NEWS DALL’ESTERO – In Inghilterra, il Comune di Liverpool ha aperto un’indagine sulla partita di Champions League dell’11 marzo fra i padroni di casa dei ‘Reds’ e l’Atletico Madrid.

Il tutto, per capire se i 3.000 tifosi dei Colchoneros avessero contribuito al contagio. Come riporta Sky Sport, un consigliere comunale della città inglese, ha dichiarato: “Il Consiglio comunale di Liverpool, insieme all’Università della nostra città, hanno deciso di esplorare qualsiasi impatto di Covid-19 a seguito della partita di Champions League disputata ad Anfield lo scorso 11 marzo. Il team di salute pubblica del Comune di Liverpool, insieme ai partner, sta attualmente valutando le dimensioni e la portata del progetto. Dato che l’attuale attenzione della città è molto incentrata sulla gestione della pandemia, non sono stati ancora fissati tempi e le date per il completamento del lavoro e quando verrà riportato”.

