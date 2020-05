Coppa Italia a rischio: ecco cosa succede se dovesse saltare

ULTIME NEWS – Mentre la Lega continua a ipotizzare date per una possibile ripresa della Serie A, c’è un’altra competizione che rischia di saltare più di tutte: la Coppa Italia.

E allora la domanda che ci si pone è: cosa succede qualora la Coppa Italia 2019/2020 venisse annullata? La risposta è stata riportata dai colleghi di Sport Mediaset, i quali scrivono che la coppa nazionale non verrà portata a termina, la settima classificata in Serie A accederebbe direttamente alla prossima edizione di Europa League. Le 4 squadre rimaste a giocarsi la Coppa Italia (Milan, Juventus, Inter e Napoli) attendono ansiosi delle notizie al riguardo.

