Chelsea in vendita? Il miliardario Wyss: “Abramovich chiede troppo”

Dopo le dimissioni di Roman Abramovich, il Chelsea potrebbe essere messo in vendita. A parlarne il Hansjorg Wyss, miliardario svizzero

Il futuro del Chelsea è incerto dopo le dimissioni di Roman Abramovich. Il club inglese, infatti, potrebbe essere venduto visto quanto sta accadendo in Ucraina. A parlarne anche Hansjorg Wyss, miliardario svizzero e imprenditore nel settore delle apparecchiature mediche a Blick: "Sta cercando di vendere tutte le sue ville in Inghilterra, vuole anche sbarazzarsi rapidamente del Chelsea. Io e altre tre persone abbiamo ricevuto una proposta per l'acquisto del Chelsea ma Abramovich chiede troppo. Il Chelsea gli deve 2 miliardi di sterline e non ha soldi. Ad oggi, non conosciamo il prezzo esatto di vendita. Devo esaminare le condizioni generali; quello che posso già dire è che sicuramente non farò una cosa del genere da solo. Se dovessi acquistare il Chelsea, lo farò con un consorzio composto da sei-sette investitori".