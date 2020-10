Caso Juventus-Napoli, Lega Serie A: “Domani si gioca!”

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Il comunicato della Lega di Serie A che chiarisce la questione relativa alla partita Juventus-Napoli di domani sera. In serata il Napoli non era partito per Torino in quanto bloccato addirittura dall’ASL regionale.

La Juventus aveva pubblicato un comunicato ufficiale dicendo che si sarebbe comunque presentata domani sera allo Stadium per giocare, ‘minacciando’ fondamentalmente una possibile vittoria a tavolino. E poco fa è arrivato il comunicato ufficiale della Lega Serie A che di fatto mette con le spalle al muro il Napoli:

“La Lega Serie A conferma che la gara Juventus – Napoli, valida per la terza giornata di Serie A TIM, resta in programma per il 4 ottobre alle ore 20:45“.

