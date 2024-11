Supercoppa Italiana, ecco calendario ed orari della Final Four

La Supercoppa Italiana 2024-2025 si giocherà, per la quinta volta, in Arabia Saudita (dopo essere approdata, in passato, anche in Cina, in Libia, negli U.S.A. e in Qatar). La 37esima edizione del torneo si giocherà a Riyadh e, come nell'ultima stagione, si disputerà con la formula della 'Final Four'.