Brasile, Ancelotti nuovo commissario tecnico: ora è ufficiale

Dopo le tante esperienze in diversi club, la maggior parte di esse vincenti, Carlo Ancelotti, uno degli allenatori più vincenti della storia, sceglie un'avventura diversa e diventerà per la prima volta commissario tecnico di una nazionale. A partire dalla Coppa America 2024, come leggiamo su La Gazzetta dello Sport, guiderà il Brasile e cercherà di portare al successo i verdeoro, provando a vendicare la cocente sconfitta della scorsa edizione arrivata per 0-1 contro i rivali dell'Argentina in finale.