MILAN NEWS – “Sto migliorando sia fisicamente che mentalmente. Sono entrato nel secondo tempo pensando a cosa avrei potuto fare per poter aiutare la squadra. Eravamo in fiducia per via dell’uomo in più. Sto migliorando grazie al duro lavoro. Non sempre fai la cosa giusta, ma oggi stavo davvero bene”.

