Algeria, convocato Bennacer per le due gare contro lo Zimbabwe

Algeria, convocato Bennacer per le sfide della sua Nazionale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ismaël Bennacer, classe 1997, centrocampista del Milan, è stato convocato dalla sua Nazionale. Infatti Djamel Belmadi, Commissario Tecnico dell’Algeria, ha inserito il nome di Bennacer nella lista dei calciatori disponibili per le prossime due sfide delle ‘Volpi del Deserto‘.

L’Algeria di Bennacer disputerà le prossime due gare entrambe contro lo Zimbabwe. La prima giovedì 12 novembre, alle ore 20:00, in casa e la seconda lunedì 16 novembre, alle ore 14:00, in trasferta. Gli incontri saranno valevoli per la qualificazione alla Coppa d’Africa 2021, in programma in Camerun. I CONVOCATI DEL MILAN NELLA NAZIONALE ITALIANA >>>