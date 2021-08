Adli, solo una mezz’oretta in Marsiglia-Bordeaux 2-2: ecco com’è andata

Finisce 2-2 il posticipo della seconda giornata di Ligue 1 tra Marsiglia e Bordeaux. Rimonta dei girondini, Adli in campo per mezz'oretta

I padroni di casa chiudono in primo tempo in vantaggio 2-0, grazie alle reti dell'ex Roma Cengiz Under e di Payet, ma si fanno acciuffare nella ripresa dalla squadra di Petkovic, a segno con Pembele e Oudin. Yacine Adli, come detto, è entrato al 68'. Una prestazione sottotono per il calciatore nel mirino del Milan, apparso svogliato in alcune circostanze. Chissà che le voci di mercato non l'abbiano distratto.