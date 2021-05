Villarreal-Manchester United, le formazioni ufficiali: gioca l’ex Milan Bacca

Quasi tutto pronto per la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United. Le formazioni ufficiali: Bacca titolare

Quasi tutto pronto per la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United, che andrà in scena a Danzica alle ore 21. Sono ufficiali le scelte dei due allenatori: tra le fila del 'sottomarino giallo' spicca la scelta di Unai Emery di buttare nella mischia Carlos Bacca dal primo minuto. L'ex Milan ha vinto questa competizione due volte in passato. Ecco le formazioni.