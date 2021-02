Stella Rossa-Milan, i precedenti tra le due squadre / Europa League News

Stella Rossa-Milan, i precedenti

Manca poco al fischio d'inizio del match tra Stella Rossa e Milan, valido per l'andata dei sedicesimi di Europa League. Un unico obiettivo per i rossoneri: dimenticare La Spezia e rialzarsi già da stasera. I precedenti contro la squadra serba lasciano ben sperare. Nei quattro precedenti tra le due squadre nelle competizioni europee, i rossoneri sono imbattuti grazie a due vittorie e due pareggi. L'ultimo incontro tra i club è stato nell'agosto 2006 nelle qualificazioni alla Champions League: successo dei rossoneri per 2-1, in gol Filippo Inzaghi e Clarence Seedorf a Belgrado.