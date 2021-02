Stella Rossa, Falcinelli: “Speriamo che il Milan ci sottovaluti. Qui sto da Dio”

Stella Rossa-Milan, parla Diego Falcinelli

In un estratto dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Stella Rossa Diego Falcinelli parla in vista del match contro il Milan. La gara, valida per l’andata dei sedicesimi di Europa League, si giocherà giovedì sera al Marakana di Belgrado.

“Prima del sorteggio ero davanti alla tv accanto ai difensori, tra una battuta e l’altra dissi che tanto avrebbero marcato Ibra…”. Profetico. Falcinelli, 29 anni ex attaccante di Crotone e Sassuolo, ai rossoneri ha già segnato e non teme nessuno: “Spero ci sottovalutino. Si giocano il campionato, chissà… Qui sto da Dio, ho segnato 9 gol e siamo primi davanti al Partizan. Sì, crediamo nell’impresa”.

QUI INVECE LA LUNGA INTERVISTA RILASCIATA OGGI DA IVAN GAZIDIS>>>