Sparta Praga-Milan, Pioli si aspetta nuovi segnali di crescita da Tonali

Sparta Praga-Milan: Tonali ancora in campo

MILAN NEWS – Il Milan questa sera affronterà lo Sparta Praga n Europa League. Pioli rivoluzionerà la formazione con diversi ricalzi, anche se la squadra rossonera cercherà comunque di conquistare il primo posto nel girone (serve una vittoria e che il Lille non vinca contro il Celtic).

In campo, scritto dalla Gazzetta dello Sport, ci sarà anche Sandro Tonali, che nelle ultime gare ha mostrato segnali di crescita. “Non si deve accontentare, può ancora crescere tanto e sono certo che lo farà perché ne ha le qualità”, ha dichiarato ieri Stefano Pioli in conferenza stampa. Quella di stasera sarà per l’ex centrocampista del Brescia la quarta partita da titolare in cinque gare disputate dai rossoneri. Quella contro la Sampdoria è stata la sua miglior prestazione da quando veste la maglia del Milan, ma il tecnico si aspetta nuovi segnali nella gara di questa. Ecco la probabile formazione di questa sera. VAI ALLA NOTIZIA>>>