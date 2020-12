Sparta Praga-Milan, Pioli: “Non esistono seconde linee” | News

Sparta Praga Milan: le parole di Pioli

MILAN NEWS – Non toccate i suoi giocatori a Stefano Pioli. Il tecnico, alla vigilia della partita di Europa League contro lo Sparta Praga, non vuole sentire parlare di seconde linee, così come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport.

"Solo da fuori si può pensare che qualcuno non sia un attore principale nel nostro gruppo – ha sottolineato Pioli –. Sono certo che chi sarà sceso meno in campo, si farà trovare pronto. Sono tutti ottimi professionisti". Comprensibili parole di questo tipo, considerando che il Milan in diversi occasioni ha fatto a meno dei suoi grandi protagonisti, ma alla fine il risultato è stato sempre raggiunto.