Sparta Praga-Milan, i precedenti nelle competizioni UEFA / News

Sparta Praga-Milan, i precedenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno a Sparta Praga-Milan, ultimo match valido per il girone H di Europa League. Sarà l’ottava volta che i due club si affronteranno in competizioni UEFA. Nei 7 precedenti i rossoneri hanno vinto in 5 occasioni e pareggiando nelle restanti due. Questo dato rende lo Sparta Praga la squadra incontrata più volte dai rossoneri senza mai perdere nelle principali competizioni europee. Chi sarà il capitano questa sera? Ecco le opzioni >>>