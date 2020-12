Sparta Praga-Milan, Diavolo imbattuto da 5 match contro squadre ceche

Sparta Praga-Milan, i numeri contro squadre ceche

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca poco a Sparta Praga-Milan, match valido per l’ultimo turno del girone H di Europa League. I rossoneri, forti della qualificazione ai sedicesimi già ottenuta, proveranno a conquistare un primo posto difficile contro un Lille in grande forma. Il Milan ha soltanto un risultato: la vittoria. Ce la farà a trovarla questa sera? I dati contro squadre ceche fanno ben sperare. Il Diavolo, infatti, è imbattuto da 5 partite contro un’avversaria della Repubblica Ceca in competizioni UEFA (3V, 2N): l’ultima sconfitta risale ad agosto 2002 contro lo Slovan Liberec nei preliminari di Champions League. Su Sky o in chiaro su TV8? Ecco la nostra guida tv per il match di stasera >>>