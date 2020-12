Sparta-Milan 0-1 al 90′: vittoria e primo posto nel girone | Europa League News

Sparta Praga-Milan 0-1 al 90′: il racconto della gara

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da poco, allo stadio ‘Generali Arena‘, il match Sparta Praga-Milan, 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League. Ecco com’è andata l’ultima partita della fase a gironi tra i cechi di Václav Kotal ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Jens Petter Hauge sblocca il match al 23′. Altro capolavoro del norvegese rossonero che va via sulla fascia destra, supera due diretti avversari e piazza nell’angolino col destro. Continua il momento fantastico dell’ex Bodo/Glimt, che in Europa League vanta 4 presenze, 3 gol e un assist.

Nella ripresa Milan mai in difficoltà e in pieno controllo. Spazio a Leao che gioca una mezz’ora e causa l’espulsione di Plechaty al minuto 77. Bene gli esordi stagionali di Conti e soprattutto di Kalulu che dimostra di poter starci bene in prima squadra. Molto bene anche Tatarusanu autore di un paio di ottimi interventi. Rossoneri qualificati come primi del girone in virtù della clamorosa vittoria del Celtic contro il Lille 3-2 in Scozia.

