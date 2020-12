Sparta-Milan, Pioli: “Contento per Kalulu. Tatarusanu? E’ affidabile”

Sparta Praga-Milan: le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV’ al termine di Sparta Praga-Milan, 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Pioli:

Sulla partita: “Era importante interpretare bene la partita, volevamo vincere. Sono contento perché i ragazzi si fanno trovare pronti. Se riuscissimo a soffrire meno e chiudere le partite sarebbe ancora meglio”.

Su Kalulu: “In allenamento quando mancavano difensori centrali lo abbiamo provato lì. Mi ha detto che aveva già giocato come centrale nel settore giovanile. Sono contento per la loro prestazioni (per Kalulu e Leo Duarte, ndr) e sono contento che si siano tolti questa soddisfazione”.

Su Hauge: “Sono sicuro che non abbiamo visto ancora tutto il suo potenziale. Ha fatto un gol bellissimo, ma nella prestazione sono sicuro che può fare ancora meglio. Ha tanti margini di miglioramento”.

Su Tatarusanu: “È un portiere affidabile, ha un ruolo delicato e difficile. Fa il secondo ad uno dei portieri più forti del mondo, ma è un professionista. Dovevamo evitare quella situazione lì ma lui si è fatto trovare molto pronto, quindi bene così”.

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>