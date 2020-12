Sparta-Milan, Dalot: “Siamo un gruppo fantastico. Pioli? Straordinario”

Sparta Praga-Milan, le dichiarazioni di Dalot nel post-partita

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Diogo Dalot, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sparta Praga-Milan, 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Dalot.

Su Hauge: “La squadra è stata fantastica non solo lui, abbiamo dimostrato di essere una squadra di 23-25 giocatori. Lui è in ottima forma ed è un grande acquisto per noi”.

Su Pioli: “Lui è un allenatore fantastico. E’ straordinario il modo in cui comunica con noi e come ci allena. Noi non sentiamo differenza tra una partita e l’altra, è davvero fantastico”.

Sulla crescita della squadra: “Penso che sia troppo presto oggi per stabilire degli obiettivi. Guardiamo partita dopo partita, noi sogniamo di vincere trofei. Perché non sognare di vincere lo scudetto o l’Europa League? Sappiamo che tutte le competizioni sono difficili”.

Su Mourinho: “E’ stato uno dei miei allenatori più importanti della mia carriera. E’ stata un’ottima esperienza con lui. In questo momento è al Tottenham e io sono concentrato sul Milan”

LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>