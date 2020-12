Sparta-Milan, Dalot: “Destra o sinistra? L’importante è giocare”

Sparta Praga-Milan, le dichiarazioni di Dalot nel post-partita

SPARTA PRAGA-MILAN ULTIME NEWS – Diogo Dalot, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Sparta Praga-Milan, 6^ ed ultima giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni di Dalot.

Sulla partita: “Siamo venuti qui con l’intenzione di vincere e poi aspettare il risultato del Lille per vedere se potevamo passare come primi. È stata una partita difficile su un campo duro, abbiamo dimostrato di essere non solo 11 giocatori ma una squadra unita”.

Su Kalulu e Leo Duarte: “Non siamo solo in 11, Leo e Pierre oggi sono stati fantastici. È la dimostrazione che siamo un grande gruppo”.

Dove preferisci giocare? “A sinistra o a destra per me è indifferente, l’importante è giocare. Oggi abbiamo fatto un buon lavoro”.

