Pioli: “Soddisfatto della squadra. Il Bodø Glimt sarà ancora più forte …”

Shamrock Rovers-Milan 0-2: l’intervista di Pioli a ‘Milan TV’

SHAMROCK ROVERS-MILAN ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine del match Shamrock Rovers-Milan. La gara, disputatasi a Dublino (Irlanda), era valida per il secondo turno preliminare di Europa League. Ora i rossoneri di Pioli sono attesi dal terzo turno preliminare, in programma giovedì 24 settembre. Si giocherà a San Siro contro il Bodø Glimt. Queste le dichiarazioni di Pioli: “Soddisfatto perché non era facile, la prima partita ufficiale comporta sempre tante insidie. Sapevo che ci eravamo preparati bene, ma loro sono una buona squadra ed erano più preparati di noi. Abbiamo giocato con la giusta padronanza e lucidità. Partita positiva per migliorare la nostra condizione. Sono più le cose positive che quelle negative stasera. Sapevamo che per loro poteva essere la partita della vita, ma poteva esserlo anche per noi. Se non raggiungiamo l’Europa League quanto fatto la passata stagione andrebbe in parte vanificato. Abbiamo giocato bene, fatto la partita, subito solo una ripartenza. Mi è piaciuta la squadra in campo. Sono soddisfatto. Dobbiamo crescere, migliorare, questo sì. Era però una gara insidiosa e l’abbiamo affrontata bene. Stanno bene, si allenano da una settimana-dieci giorni. Sandro Tonali e Brahim Díaz? Sono forti, ragazzi giovani ed intelligenti. Entreranno meglio nella squadra con il passare dei giorni: abbiamo bisogno di tutti i giocatori. La vittoria era il nostro obiettivo, ci siamo riusciti, secondo me giocando un buon calcio. Non siamo stati fortunati nel sorteggio, lo Shamrock era primo in classifica, la prossima sarà ancora più forte, ha 14-15 punti di vantaggio nel campionato norvegese. Dovremo mettere in campo un’altra prestazione di altro livello. La pressione era tutta su di noi, dovremo essere bravi a gestirla ed a saperci convivere. Ora, però, dobbiamo iniziare al meglio il campionato. Il Bologna è una squadra che crea molte difficoltà. Pensiamo a loro e poi ai norvegesi.

