Rennes-Milan, omaggio culinario per i tifosi rossoneri: ecco di cosa si tratta

Dopo l'ampio successo del Milan a 'San Siro' nel match d'andata dei play-off di Europa League , nella giornata di domani, giovedì 22 febbraio, i rossoneri affronteranno il Rennes a 'Roazhon Park'. Per il club francese e per la tua tifoseria, comunque vada, si tratta di un appuntamento storico e per questo l'obiettivo è viverlo al massimo delle potenzialità e delle energie. Proprio per questo motivo i transalpini hanno pubblicato ieri, sul proprio account 'X', una guida sul match .

Si tratta di un lungo opuscolo di 22 pagine, tutte in italiano, in cui il club ha voluto rievocare la storia del Milan, presentando la città di Rennes e descrivendo sia il 'Roazhon Park', sia la storica curva 'Roazhon Celtic Kop'. Ma l'iniziativa non si è fermata qui. Come riferito dal quotidiano francese 'L'Equipe', infatti, in collaborazione con il ristorante 'Léon Le Cochon', il Rennes offrirà a tutti i tifosi rossoneri presenti allo stadio la specialità locale, ossia le frittelle di salsiccia.