Europa League, il secondo atto di Rennes-Milan: briefing di ‘acmilan.com’

( fonte: acmilan.com ) Dopo il primo atto di San Siro, l'incrocio tutto rossonero tra Milan e Rennes vedrà il suo secondo capitolo in terra francese. In palio ci sono gli Ottavi di finale di Europa League . La squadra di Pioli parte da tre gol di vantaggio ma gli ultimi anni delle coppe europee dimostrano che le rimonte improbabili sono sempre dietro l'angolo. Anche dopo l'abolizione della regola del gol in trasferta. Ci avviciniamo al calcio d'inizio con tre spunti di riflessione, analizzati nel nostro consueto Briefing .

Andiamo in Francia forti di un vantaggio importante. Quello maturato al termine del match d'andata a San Siro. Un 3-0 netto, ma che non restituisce la visione completa di una partita che ha visto numerose occasioni per entrambe le squadre. I bretoni sono compagine insidiosa e venderanno cara la pelle davanti ai loro tifosi. Per tentare una rimonta alquanto difficile. Sarà fondamentale approcciare il match nel migliore dei modi. Dimenticandosi del risultato della scorsa settimana e giocando con la massima attenzione sin dal calcio d'inizio. Anche per superare la serata di Monza, sicuramente ingenerosa nel risultato finale che ha punito eccessivamente i rossoneri. L'Europa, in questo caso, sarà occasione anche per ripartire, con convinzione e determinazione.