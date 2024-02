Rennes-Milan, Bennacer: “C’è delusione. Se prendi tre gol non fai bene”

"Siamo contenti, ma anche delusi perchè se abbiamo preso tre gol vuole dire che non abbiamo fatto bene durante la partita. Ogni squadra che gioca l'Europa League vuole vincere e arrivare in fondo: questo è anche il nostro obiettivo e faremo di tutto per andare più lontano possibile in questa competizione". Queste le parole del centrocampista rossonero. LEGGI ANCHE: Ravezzani, "Milan è una mini crisi. Male il centrocampo. E la difesa..."