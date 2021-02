Milan-Stella Rossa: sei curiosità sul match di Europa League | News

Milan-Stella Rossa, tutto ciò che c’è da sapere sulla gara di Europa League

(fonte: acmilan.com) – Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di Europa League, verrà disputata questa sera alle ore 21 allo Stadio ‘San Siro’. Dopo il pareggio per 2-2 nella gara d’andata, la squadra di Pioli vuole ottenere la qualificazione per gli ottavi di finale della competizione europea, magari tornando alla vittoria che manca da tre partite consecutive. Riguardo il match, di seguito vengono riportate sei curiosità.

1. Il Milan ha sempre fatto gol nei cinque precedenti contro la Stella Rossa, tenendo una sola volta la porta inviolata nella partita dell’agosto 2006.

2. Il Milan ha ospitato due volte la Stella Rossa a ‘San Siro’, pareggiando 1-1 nella stagione 1988-89 in occasione di un ottavo di finale della Coppa dei Campioni e vincendo 1-0 nel preliminare della Champions League 2006-2007.

3. L’ultimo pareggio interno nelle competizione europee risale all’ottobre del 2017, in occasione del match di Europa League tra Milan e AEK Atene (0-0).

4. I sette gol realizzati dal Milan in questa competizione portano la firma di sei giocatori diversi. Solo Brahim Diaz ha fatto due gol: uno contro lo Slavia Praga e uno contro il Celtic.

5. Ancora a secco in questa Europa League Zlatan Ibrahimovic. Se dovesse segnare diventerebbe il più anziano marcatore della storia del Milan tra Champions League ed Europa League all’età di 39 anni e 118 giorni.

6. Samu Castillejo è il giocatore più utilizzato da Pioli in questa Europa League. Per lui si contano 574 minuti esclusi i preliminari raccolti in sette presenze.

