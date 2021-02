Milan-Stella Rossa, Castillejo: “La nostra è una mentalità vincente”

Milan-Stella Rossa, le dichiarazioni pre-partita di Castillejo

Samuel Castillejo, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima di Milan-Stella Rossa, gara valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

Sul match: “Abbiamo lavorato bene questi giorni e come ha detto il mister dopo due sconfitte il miglior modo per reagire è vincere oggi e passare il turno. Stella Rossa? La gara di andata è stata strana, abbiamo dominato e il risultato non è stato poi così positivo. Loro sono bravi, abbiamo un piccolo vantaggio, ma la nostra mentalità è vincente e giocheremo per vincere. Dopo due sconfitte in campionato oggi la cosa più importante è vincere”.

Milan, Ibrahimovic: “Ho ‘Zlatanizzato’ Pioli, forse è diventato come me”