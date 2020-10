Milan-Sparta Praga, Brahim Diaz: “Contento per il gol. Ibra? Un fratello”

Europa League, Milan-Sparta Praga: Brahim Diaz nel post-partita

MILAN-SPARTA PRAGA ULTIME NEWS – Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato a ‘Sky Sport’ al termine del match di San Siro: le sue dichiarazioni.

Si sente un titolare: “Siamo una squadra unita e cerchiamo di fare il meglio possibile per la squadra. Sono molto contento per il gol e per la vittoria”.

Sul suo ruolo: “Evidentemente il trequartista è la mia posizione naturale, ma lascio la decisione al mister. Spero sempre di giocare e di dare il massimo”.

Su Ibrahimovic: “Di papà ne ho solo uno, Ibra è un fratello maggiore. Mi sta vicino e mi consiglia, c’è un bel feeling e sono molto contento per questo”.

Sul suo ambientamento: “Sono molto contento per quello che sto facendo e stiamo facendo fino ad adesso. Vogliamo continuare così. Qui sono super contento, fin dal primo momento tutti sono stati vicino a me”.

LE PAGELLE DEL MATCH!