Milan, prima rimonta europea di due reti

MILAN CELTIC ULTIME NEWS – Per la prima volta nella sua ultracentenaria storia, il Milan rimonta in Europa dopo essere stato sotto di due gol. Non era mai accaduto e questa sera i rossoneri dopo essere andato sotto 2-0 contro gli scozzesi è arrivata la rimonta con ben 4 reti realizzate dalla squadra di Stefano Pioli.

ROMAGNOLI FA 200 COL MILAN: QUESTO IL POST DEL CLUB ROSSONERO>>>