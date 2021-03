Milan-Manchester United, i convocati dei Red Devils: assente Martial

Le ultime notizie sul Milan. E' uscito poco fa il comunicato del Manchester United con i convocati per la gara contro il Milan

E' apparso da pochi minuti sul sito ufficiale del Manchester United i convocati di Ole Gunnar Solskjaer per la gara di Europa League contro il Milan. Recuperano dai loro infortuni Rashford, Cavani, Pogba e van de Beek, così come sarà a disposizione dei Red Devils anche De Gea dopo aver ultimato il periodo di isolamento. Diversamente da quanto trapelato nei giorni precedenti, sarà assente invece l'attaccante Antony Martial. Il francese, uscito dal campo claudicante nella gara d'andata, pare non si sia ripreso dall'infortunio all'anca. Non saranno della gara nemmeno Juan Mata, Nathan Bishop, Eric Bailly e Shola Shoretire. Di seguito il tweet del Manchester con i nomi dei calciatori convocati.