Milan-Manchester, ricaduta per Cavani: l’attaccante salta il match | News

Le ultime notizie sul Milan. Edinson Cavani salterà il match di Europa League tra Milan e Manchester United: lo comunicano i Red Devils

E' di pochi minuti fa la notizia apparsa sul sito ufficiale del Manchester United relativa alle condizioni di Cavani. L'attaccante uruguaiano ha avuto una ricaduta, dunque sarà indisponibile per la gara di domani sera contro il Milan. L'ex PSG rimarrà in Inghilterra insieme a Mata, Martial e Bailly. Intanto Pioli e Kjaer hanno parlato in conferenza stampa.