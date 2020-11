Milan-Lille, tre vittorie consecutive in Europa? Ecco da quanto non accade

Milan-Lille, rossoneri a caccia della terza vittoria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Primo posto in campionato e in Europa League per il Milan, che stasera affronterà il Lille alle ore 21. Una vittoria permetterebbe ai rossoneri di conquistare la terza vittoria consecutiva e di conservare il primato, allontanando proprio i francesi, attualmente al secondo posto. Il Diavolo non conquista tre successi consecutivi (escludendo le qualificazioni) in competizioni europee dal 2008/2009, quando ottenne quattro successi di fila in Coppa UEFA.

