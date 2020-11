Milan-Lille, Brahim Diaz: “Vogliamo rialzare subito la testa”

Europa League, Milan-Lille: le dichiarazioni post-partita di Brahim Diaz

MILAN-LILLE ULTIME NEWS – Brahim Diaz, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Lille, gara valida per la 3^ giornata del Gruppo H di Europa League. Queste le dichiarazioni dello spagnolo.

Sulla sconfitta: “Non abbiamo avuto tempo di parlare della sconfitta, ci sarà nelle prossime ore. Vogliamo rialzare subito la testa perché venivamo da un buon periodo. La squadra non è stata lucida come in altre occasioni. Decisive le prime due reti. Credo che siamo una squadra e lo stiamo dimostrando, questo è stato solo un episodio. Vogliamo ricominciare già dalla prossima gara a riprendere da dove abbiamo lasciato”.

