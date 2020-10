Milan, col Rio Ave ti giochi tutto: Elliott vuole l’Europa

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Come scritto dal Corriere della Sera in edicola questa mattina, il Milan questa sera affronta un’importantissima gara contro il Rio Ave nei playoff di Europa League. L’obiettivo è passare alla fase a gironi della competizione.

Vincere, e dunque passare alla fase a gironi dell’Europa League, è fondamentale per tanti motivi, non solo per gli eventuali 15 milioni di euro incassati. La proprietà vuole a tutti i costi giocare l’Europa League anche per una questione di immagine e di prestigio. Milan, sei pronto alla sfida?

