Milan-Celtic, un solo gol per gli scozzesi a San Siro in 5 partite / News

Milan-Celtic, un solo gol scozzese in 5 partite

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brutto momento di forma per il Celtic, indietro nel campionato scozzese e già eliminato dall’Europa League. Le voci su un esonero prematuro dell’allenatore Neil Lennon non aiutano, come non aiutano le statistiche a risollevare il club. Nelle ultime cinque trasferte a San Siro, infatti, gli ospiti hanno segnato un solo gol, pareggiando un match e perdendone quattro. La rete è arrivata in occasione della sconfitta per 1-3 nella fase a gironi della Champions League 2004-2005. Ecco tutte le curiosità relative al match di stasera >>>