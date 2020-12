Milan-Celtic, che numeri per Elyounoussi: ma stasera non ci sarà

Milan-Celtic, i numeri dell’assente Elyounoussi

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Celtic, quinto turno del girone H di Europa League, è l'occasione per i rossoneri di tornare alla vittoria in Europa dopo un punto conquistato in due partite contro il Lille. Un pericolo in meno per il Diavolo vista l'assenza di Mohamed Elyounoussi, centrocampista offensivo degli avversari. Ottimi numeri nella competizione per il giocatore: Dall'inizio della scorsa stagione, infatti, nessun giocatore del Celtic ha preso parte a più gol in Europa League di Elyounoussi (6), quattro dei quali arrivati in questa stagione (3 reti, 1 assist).