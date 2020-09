Milan-Bodo Glimt: tutti i numeri della sfida di San Siro

MILAN NEWS – Una vittoria importante, che regala al Milan l’accesso all’ultimo atto di qualificazione alla prossima fase a gironi di Europa League. Nel playoff, ora, i rossoneri si troveranno di fronte i portoghesi del Rio Ave. Una sfida insidiosa, da preparare in ogni minimo dettaglio. Ma prima di pensare alla sfida contro i lusitani, torniamo al match di San Siro vinto dalla squadra di Pioli sul Bodø/Glimt. Un 3-2 dal quale sono emersi otto numeri. Leggiamoli:

1- Il Milan è rimasto imbattuto per 16 partite di fila in tutte le competizioni (12V, 4N) per la prima volta dal novembre 2008, con Carlo Ancelotti in panchina.

2- I rossoneri hanno subito gol per la prima volta nelle gare preliminari di Europa League dopo 465 minuti di imbattibilità, al 49° tiro fronteggiato.

3- Il Milan ha vinto ciascuna delle sei gare disputate nei turni preliminari di Europa League, realizzando 15 gol in queste partite e subendone soltanto due.

4- I rossoneri sono andati a segno per nove partite consecutive in competizioni europee per la prima volta dal settembre 2009 contro il Marsiglia, tra Coppa Uefa e Champions League.

5- Lorenzo Colombo è il più giovane giocatore del Milan (18 anni e 200 giorni) a trovare il gol in tutte le competizioni da M’baye Niang a dicembre 2012 contro la Reggina in Coppa Italia.

6- Quella di Hakan Çalhanoğlu è la prima marcatura multipla di un giocatore del Milan nelle competizioni europee dalla tripletta di André Silva in Europa League contro l’Austria Vienna nel settembre 2017.

7- Il trequartista turco ha realizzato la sua seconda doppietta con la maglia del Milan in tutte le competizioni dopo quella in Serie A dello scorso gennaio contro il Torino.

8- Hakan Çalhanoğlu ha partecipato a sei gol (3 reti, 3 assist) nelle sue quattro gare nei preliminari di Europa League, di cui cinque reti (3 gol, 2 assist) tra Shamrock Rovers e Bodø/Glimt in questa stagione.

Fonte: acmilan.com

