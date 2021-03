Manchester United-Milan: 7 curiosità sul match di Europa League | News

Le curiosità su Manchester United-Milan

Manchester United e Milan si affronteranno questa sera alle 18.55 all’Old Trafford. La gara evoca ricordi indelebili a tutti i tifosi rossoneri ma anche ai semplici appassionati di calcio. Ecco alcune curiosità in merito alla gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League.

(fonte acmilan.com).

1- Questo sarà l’undicesimo confronto tra Manchester United e Milan in competizioni europee, con i dieci precedenti disputati in Coppa dei Campioni/Champions League.

2- Il Milan ha eliminato il Manchester United quattro volte su cinque precedenti nella fase a eliminazione diretta, nessuna squadra ci è riuscita più volte nelle competizioni europee UEFA (anche il Real Madrid quattro, esclusa la Supercoppa).

3- Il Manchester United è la formazione che nei Sedicesimi di finale di questa competizioni ha subito meno tiri nello specchio (tre in due partite), riuscendo inoltre a tenere la porta inviolata in entrambe le gare.

4- Il Manchester United ha trovato la sconfitta solo una volta nelle ultime dieci sfide contro squadre italiane in competizioni europee (0-1 v Juventus nel 2018): ben sette successi per i Red Devils nel parziale (2N).

5- Diogo Dalot ha vestito la maglia del Manchester United, In 20 gare disputate con la maglia del Milan in tutte le competizioni ha preso parte a quattro reti (due gol, due assist), più che in 35 partite con i Red Devils (una rete e due passaggi decisivi).

6- La prossima sarà la 100ª presenza con la maglia del Milan, considerando tutte le competizioni, per Samu Castillejo. Due dei suoi dieci gol in rossonero sono arrivati in questa edizione dell’Europa League.

7- Nonostante abbia giocato le sei partite nella fase a gironi di questa Champions League, Bruno Fernandes del Manchester United è il giocatore con più gol nella competizione dall’inizio della scorsa stagione, con dieci reti in dodici presenze (in media uno ogni 94 minuti).

Riguardo il mercato, Maldini pensa ad un giocatore del Liverpool.