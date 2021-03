Manchester United-Milan: 10 giocatori hanno giocato con i due club

I 10 giocatori che hanno vestito le maglie di Manchester United e Milan

Sono dieci i calciatori che hanno indossato le maglie sia di Manchester United che di Milan: alcuni di loro hanno lasciato il segno in entrambi i club, altri invece no. Vediamo insieme chi sono gli atleti in questione.

Riguardo i tempi più recenti, hanno vestito entrambe le maglie Zlatan Ibrahimovic, Diogo Dalot (attualmente in prestito al Milan proprio dallo United), Matteo Darmian, David Beckham e Jaap Stam. In passato, invece, sono approdati sia a Milano che a Manchester Jesper Blomqvist, Massimo Taibi, Joe Jordan, Ray Wilkins e Paddy Sloan. Infine, come riportato da Sky Sport, c'è invece un caso speciale. Si tratta di Herbert Burgess, ex attaccante dei Red Devils e allenatore dei rossoneri nelle lontanissime stagioni tra il 1926 e il 1928.