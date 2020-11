Lille-Milan – Tonali, non solo la giocata sul gol: fisico e quantità

Lille-Milan, la bella prestazione di Tonali

LILLE MILAN ULTIME NEWS – Dal Pierre Mauroy di Lille il Milan è uscito con un pareggio che lascia un po’ l’amaro in bocca per non essere riusciti a tenere il momentaneo vantaggio di Samu Castillejo. Ma la banda di Stefano Pioli ha comunque dimostrato che la gara di andata (persa 3-0 ndr) è stata un caso isolato. La classifica ora dice che i rossoneri sono a quota 7 punti, mentre il Lille è avanti di una lunghezza e dietro incalza lo Sparta con 6.

Dalla trasferta francese, però, il Milan scopre finalmente Sandro Tonali, alla sua prima prestazione convincente da quando veste rossonero. L’ex centrocampista del Brescia è stato autore di una bellissima giocata in verticale che ha lanciato Rebic verso la porta, il quale ha poi servito Castillejo per la rete dell’1-0. Ma oltre a questa ottima intuizione, Tonali ha giocato un’ottima gara anche nelle principali skill del suo ruolo. Cinque contrasti conquistati e otto duelli vinti. Una gara pulita, con poche disattenzioni, sebbene possa ancora fare meglio, soprattutto in alcuni momenti in fase di impostazione. In generale, tuttavia, questa gara lo potrebbe aver sbloccato a livello mentale.

Del resto la dirigenza rossonera, sia con Massara che con Maldini, hanno sempre dimostrato a parole di credere in Tonali. Pioli lo sta gestendo al meglio, senza “bruciarlo”. Gli sta dando forse meno spazio di quanto ci si poteva aspettare, ma la crescita di un classe 2000 passa anche da momenti poco positivi. Ad oggi Bennacer e Kessie sono nettamente superiori, ma Tonali non si deve abbattere e anzi prendere da esempio questi due calciatori che a loro volta, in passato, hanno vissuto momenti negativi tra critiche e scetticismo.

LE PAROLE DI TONALI A MILAN TV DOPO IL MATCH>>>