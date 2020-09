Highlander Ibrahimovic: in gol in Europa con il Milan dopo 3137 giorni

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Unico, inimitabile, highlander Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, classe 1981, ha sbloccato il risultato al ‘Tallaght Stadium‘ di Dublino in occasione di Shamrock Rovers-Milan.

La gara, valida per il secondo turno preliminare di Europa League, ha visto Ibrahimovic andare in rete al 23′ su assist di Hakan Çalhanoglu. Un gol da record per Zlatan, l’ennesimo nella sua bellissima carriera.

Ibrahimovic, infatti, è tornato a segnare in Europa con il Milan ben 3137 giorni dopo l’ultima volta. Otto anni e mezzo fa, il 15 febbraio 2012, Ibrahimovic aveva messo a segno il rigore del 4-0 in Milan-Arsenal di Champions League.

