Europa League – Trevisani sicuro: “Il Milan farà una stagione importante”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Riccardo Trevisani, giornalista di Sky Sport, ha commentato così la qualificazione del Milan ai gironi di Europa League

“Il Milan ha faticato meno rispetto alla gara contro il Bodo. Ieri sera ha preso due grandissimi gol ma non ha giocato una prestazione negativa. Era passata in vantaggio, ha avuto la forza di pareggiarla ma ha pagato un problema di stanchezza. Dopo che una squadra recupera per tre volte come ha fatto il Milan con caparbietà e fortuna, mi fa pensare che il Milan possa fare una stagione importante”.

