Europa League, Stella Rossa-Milan, Krunic: “Siamo pronti per domenica”

Krunic dopo Stella Rossa-Milan di Europa League

Una partita che lascia molto amaro in bocca ai tifosi rossoneri Stella Rossa-Milan di Europa League, finita 2-2 nonostante la superiorità numerica grazie al gol in extremis della squadra serba. Un risultato comunque positivo essendo la gara d’andata dei sedicesimi di finale. Dopo il match ha parlato Rade Krunic. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di Sky: “Ero molto emozionato, purtroppo non ci sono stati i tifosi e avete visto cosa significa qui non avere i tifosi. Il Milan è la mia seconda casa e darò tutto anche nella seconda gara, se giocherò. Abbiamo reagito nel modo giusto dopo la sconfitta di Spezia, anche se il risultato positivo sarebbe stato importante. Stiamo bene mentalmente e fisicamente, aspettiamo l’Inter ma siamo pronti”.

