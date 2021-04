Europa League, Solskjaer: “Quando batti il Milan ci prendi gusto” | News

L'allenatore del Manchester United, Solskjaer, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Granda

Intervenuto durante la conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Granada, l'allenatore del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, ha rilasciato le sue dichiarazioni. "Non diamo per scontata questa gara. Quando batti Real Sociedad e Milan poi ci prendi gusto. Sai che vincendo hai superato dei grossi ostacoli e degli avversari di livello. Il Granada, per esempio, ha battuto il Napoli, superato la fase a gironi ed eliminato anche il Molde. Significa che hanno qualità, sarà difficile contro di loro. Noi però abbiamo messo gli occhi sulla finale, vogliamo migliorare rispetto allo scorso anno e vincere il trofeo".