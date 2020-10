Europa League – Rio Ave-Milan 0-0 al 45′: rossoneri poco incisivi

Europa League, Rio Ave 0-0 Milan: il risultato del primo tempo

RIO AVE-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da poco, a Vila do Conde, in Portogallo, il primo tempo di Rio Ave-Milan, playoff di Europa League. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco. Match equilibrato e a tratti noioso, con nessuna delle due squadre che si è mai resa realmente pericolosa. Rossoneri timidi in zona offensiva, ma mai in difficoltà in quella difensiva. Pochi palloni toccati da Daniel Maldini che spalle alla porta soffre troppo e non riesce a mettersi in proprio come vorrebbe. Prevedibile qualche cambio nella ripresa.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE DEL SECONDO TEMPO DEL MATCH >>>